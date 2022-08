Reprodução/YouTube Euronews (em português) 13.08.2022 Homem é detido após atacar escrito Salman Rushdie

O homem suspeito de atacar o escritor Salman Rushdie na sexta-feira foi acusado de tentativa de homicídio e está detido sem fiança, disse o Gabinete do Procurador Distrital de Chautauqua, no Estado de Nova York.

Hadi Matar, de 24 anos, é de Fairview, Nova Jersey. Ele foi preso pela polícia de Nova York, logo após ao ataque. Segundo a polícia, a motivação do crime não foi ainda esclarecida.





Matar foi indiciado na sexta-feira por tentativa de homicídio em segundo grau e agressão em segundo grau, segundo o promotor distrital do condado, Jason Schmidt, em comunicado.

“O indivíduo responsável pelo ataque de ontem, Hadi Matar, foi agora formalmente acusado de tentativa de homicídio em segundo grau e agressão em segundo grau”, afirmou em comunicado. Promotoria acrescentou ainda que após as acusações, Matar foi colocado em prisão preventiva sem direito a fiança.

Segundo o El País, Matar é originário do Líbano e sua família vem da cidade de Yaroun, no sul do país. O presidente local destacou que os pais de Matar emigraram para os Estados Unidos e que ele nasceu e foi criado lá.

O promotor Jason Schmidt explicou que as agências de aplicação da lei estaduais e federais, incluindo as de Nova Jersey, estão trabalhando para entender o planejamento e a preparação que precedeu o ataque e determinar se acusações adicionais devem ser feitas.

Um representante do grupo armado libanês Hezbollah negou que a organização tenha participado do ataque ao escritor britânico Salman Rushdie. O grupo diz não ter informações sobre o motivo do atentado: "Não sabemos nada sobre esse assunto, então não comentaremos", afirmou um representante do grupo à agência de notícias Reuters.

O escritor anglo-indiano Salman Rushdie, de 75 anos, respira por meio de ventilação mecânica após receber múltiplas facadas enquanto falava em uma conferência em Nova York, nesta sexta-feira. Ele passou por uma cirurgia e segundo seu agente nos Estados Unidos, Andrew Wylie, ainda não conseguia falar. "As notícias não são boas", disse ele, em mensagem enviada ao The New York Times.

O autor de 'Versos satânicos' corre o risco de perder um olho e teve o fígado e os nervos de um dos braços atingidos pelos golpes, segundo Wylie. Um dos ferimentos do autor foi no lado direito do pescoço e no abdome. Relatos de outras testemunhas dizem que o escritor recebeu de 10 a 15 golpes. Rushdie foi levado do local de helicóptero por socorristas.

Ralph Henry Reese que estava entrevistando o escritor também sofreu um leve ferimento na cabeça. Ele recebeu alta de um hospital na tarde de sexta-feira. Em uma declaração enviada ao jornal americano por e-mail, Reese chamou Rushdie de "um dos grandes defensores da liberdade de expressão e liberdade de expressão criativa".

