Reprodução: Flickr - 12/08/2022 Salman Rushdie, autor do livro "Os Versos Satânicos"

O escritor anglo-indiano Salman Rushdie, de 75 anos, foi esfaqueado nesta sexta-feira (12) enquanto se preparava para dar uma palestra em Nova York, nos Estados Unidos. O autor sofre perseguições e ameaças do Irã desde 1988, quando publicou o livro "Os Versos Satânicos", um romance considerado, pelas autoridades da comunidade muçulmana, ofensivo a Maomé e à fé islâmica.

Em 1989, ele sofreu o primeiro atentado a sua vida, quando um terrorista preparou um livro-bomba para ser entregue num hotel em Londres, onde Rushdie estava. O explosivo detonou antes do planejado, matando o próprio terrorista, que foi enterrado como "o primeiro mártir a morrer em uma missão para matar Salman Rushdie".

O mais recente atentado aconteceu nesta sexta-feira. Um homem branco de cabelo raspado invadiu o palco e esfaqueou o escritor no pescoço. Rushdie caiu no chão e foi levado ao hospital de helicóptero. O autor do ataque foi preso pela polícia.

A recompensa pela cabeça do autor já foi de US$ 2,5 milhões em 1997. Já em 2012, passou para mais de US$ 3,3 milhões.

Salman Rushdie nasceu em Bombaim, na Índia. De uma família muçulmana liberal, hoje se considera ateu. Ele é um autor de ficção muito respeitado, com doze romances publicados em vários países.

Ainda, ele é vencedor do Booker, principal prêmio da literatura em língua inglesa, por "Os Filhos da Meia-Noite" em 1981, e tem entre seus outras obras mais famosas "O Último Suspiro do Mouro" e "Oriente, Ocidente".

Em 1990, o escritor foi a público dizer que havia renovado sua fé no Islã, condenando os ataques à religião feitos pelos personagens do livro "Os Versos Satânicos". Pouco tempo depois, ele disse que estava fingindo.

Rushdie também aparecia como um dos alvos da Al-Qaeda em 2010, juntamente com o cartunista morto, Stéphane Charbonnier, no atentado ao jornal Charlie Hebdo em 2015. Um ano depois, até meios de comunicação estatais do Irã arrecadaram mais US$ 600 mil na recompensa pela cabeça do escritor.

Desde a primeira ameaça que recebeu, Rushdie passou a juventude sob forte segurança no Reino Unido. Em 2000, ele se mudou para os Estados Unidos.

No ano de 2007, a Coroa Britânica deu o título de cavaleiro ao escritor por suas contribuições à literatura, o tornando Sir Salman Rushdie.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.