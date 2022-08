Reproducao: Facebook Ainda não há detalhes sobre o estado de saúde de Salman Rushdie

O escritor anglo-indiano Salman Rushdie, de 75 anos, foi esfaqueado no palco de um evento em Nova York, nos Estados Unidos, nesta sexta-feira (12) . Ainda não há detalhes sobre o estado de saúde dele, mas sabe-se que ele sofreu ferimentos no pescoço. Autores se comoveram, compartilharam sua indignação e desejaram melhoras nas redes sociais.

O autor best-seller Stephen King escreveu "Espero que Salman Rushdie esteja bem". O perfil no Twitter da Fundação José Saramago também publicou palavras sobre o atentado: "Chocados com o ataque de que Salman Rushdie foi alvo em Nova Iorque, enviamos ao escritor e aos seus familiares e amigos um abraço!"

Ricardo Isaías mandou boas vibrações e lamentou o mundo atual. "Todas as nossas orações, toda a nossa energia por Salman Rushdie. O mundo piora a cada dia!" Michel Laub usou as próprias palavras de Rushdie para tentar expressar o que aconteceu. "O atentado contra Salman Rushdie é mais uma derrota no q ele mesmo chamou, na época em q viveu escondido, de 'guerra da mente literal contra a mente irônica'", escreveu.

Joca Reiners Terron também deixou sua impressão: "Salman Ruhsdie é esfaqueado. Intolerância e fanatismo são verdadeiras chagas do espírito".



A obra de Rushdie fez com que ele se tornasse alvo de ameças de morte no Irã desde a década de 1980.

