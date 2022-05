Reprodução / Twitter - 22.04.2022 Destruição em Mariupol, na Ucrânia

Um conselheiro da Prefeitura de Mariupol informou nesta sexta-feira (27) que cerca de 70 corpos foram encontrados em uma antiga fábrica da cidade.

Segundo o assessor, os cadáveres ficaram sob os escombros do local após um bombardeio efetuado pelas forças russas.

"As pessoas permaneceram nos escombros do prédio após o bombardeio. Os corpos foram fechados em sacos plásticos e serão enterrados em uma vala comum no vilarejo de Stary Krym", confirmou.

No início da semana, cerca de 200 corpos foram achados nos escombros de um abrigo sob um edifício destruído em Mariupol, na Ucrânia. Além disso, o conselheiro municipal afirmou que vários cadáveres foram abarrotados pelo Exército russo em um necrotério improvisado nas proximidades de uma estação de metrô da cidade.

O assessor acrescentou que um menino de 12 anos de idade morreu ontem (26) pela explosão de um projétil deixado na rua na região de Kalmiusky, em Mariupol, nas proximidades de uma escola.

"Armas russas continuam matando crianças em Mariupol mesmo após as operações ativas. Tenha cuidado. Todos os dias, diga às crianças para não tocarem em objetos suspeitos, especialmente projéteis, mísseis e outros armamentos", declarou o conselheiro, citado pela agência ucraniana "Unian".

