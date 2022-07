Foto: Mstyslav Chernov Mortos são enterrados em valas comuns em Mariupol, na Ucrânia

Um monitoramento do Centro de Resiliênica da Informação do Reino Unido informou que a cidade de Mariupol, no sul da Ucrânia, teve 1.141 novas sepulturas, num período entre março e maio de 2022.

O levantamento teve como base registros de satélites, que fizeram uma comparação entre o antes e o depois dos ataques russos. Em alguns trechos da pesquisa, é mencionado os cemitérios improvisados em algumas cidades ucranianas.

No final de abril, a Rússia afirmou ter tomado o controle da cidade. Na época, as tropas ucranianas negaram e resistiram a ocupação, no ponto de resistência na usina siderúrgica de Azovstal. Meses depois, a Ucrânia cedeu Mariupol.

No relatório, outras cidades ucranianas foram citadas pelo avanço de sepulturas, como: Bucha, Chernikiv e Kherson.

