Com o objetivo de ampliar as opções de moradia para a população em situação de rua a Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS), utilizará seis antigos imóveis, onde funcionavam unidades da Fundação Casa, que estão desocupados. As unidades foram cedidas pela Secretaria Estadual da Justiça e Cidadania. Cinco delas estão localizadas na Zona Leste: duas no Itaim Paulista, duas em Guaianases e uma no Parque do Carmo. A sexta situa-se em Taipas, na Zona Norte.

Os encaminhamentos para este serviço serão realizados pela Proteção Especial e pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas). Serão destinados a famílias, preferencialmente com crianças e que, prioritariamente, tenham vinculação com as regiões Leste e Norte da cidade.

De acordo com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS), inicialmente as cessões dos prédios seriam somente para o uso durante a Operação Baixas Temperaturas (OBT), que teve início em 30 de abril e irá até 30 de setembro. No entanto, após este período, as unidades estarão em funcionamento até setembro de 2023, podendo haver renovação do termo de cessão dos imóveis.

Cronograma

O primeiro imóvel entregue será o Centro de Acolhida Especial (CAE) para Famílias no Itaim Paulista (Encosta Norte) com capacidade para acolher até 100 pessoas. A previsão de entrega, com as readequações já realizadas, será em 23 de agosto.

O segundo Centro de Acolhida, que tem previsão de entrega para a segunda quinzena de setembro, será na região do Itaim Paulista, mais especificamente na região da Vila Conceição. Este serviço será um CAE para Mulheres, com ou sem filhos.

Os outros quatro Centros de Acolhida que serão instalados em antigos prédios da Fundação Casa estão em fase de planejamento do cronograma de reformas, considerando as adequações estruturais. Estes serviços têm previsão de entrega ainda em 2022.

Reformas

Como as unidades tinham outro caráter de uso, há necessidade de adequações para a retirada de portas com grades, alambrados e adequações elétricas e hidráulicas para banheiros de uso privativo, além de toda revitalização com jardinagem e pintura, assim como a instalação de uma biblioteca.