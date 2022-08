Kremlin Putin não participará de Assembleia-Geral da ONU

O presidente da Rússia, Vladimir Putin , não participará da 77ª sessão da Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas, prevista para começar em 13 de setembro, em Nova York.

"Não estão previstos viagem e discurso", afirmou nesta segunda-feira (8) o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov , de acordo com a agência russa Tass . A delegação de Moscou será guiada pelo ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov.

Desde o início da invasão à Ucrânia, em 24 de fevereiro , Putin fez apenas duas viagens ao exterior: ao Tajiquistão e ao Turcomenistão, na área de influência da Rússia, no fim de junho, e ao Irã, em meados de julho.

