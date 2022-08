Reprodução: Instagram Gabriel tem mais de 308 mil seguidores no Instagram

O influenciador digital Gabriel Marinho Anastácio, conhecido como "Gabriel Rangangan", de 23 anos, ficou gravemente ferido em um acidente em Belo Horizonte, nesta segunda-feira (8). A moto em que ele estava colidiu com outra moto no Anel Rodoviário, altura do bairro Camargos, na região noroeste da cidade. O amigo dele, Cristiano Mendes Mota, de 25 anos, morreu no local.

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o impacto da batida fez com que os dois fossem arremessados do veículo. Gabriel fraturou a tíbia e teve um coágulo na cabeça. Ele foi socorrido inconsciente para o Hospital de Pronto Socorro João XXIII e, no início da tarde desta segunda, passava por cirurgia. Cristiano, por sua vez, leve lesões na face, braços e pernas.

O condutor da outra moto teve ferimentos leves e foi encaminhado a um hospital particular.

Gabriel tem mais de 308 mil seguidores no Instagram e costuma postar vídeos de manobras arriscadas usando motocicletas. No último vídeo, publicado em 15 de julho, ele aparece "empinando" uma moto por vários metros e depois subindo em cima do banco do veículo, ainda em movimento. Assista abaixo:

