Reprodução Civis são mortos por bombardeio durante retirada da região de Kherson

Três pessoas morreram após bombardeios russos atingirem um microônibus, perto de Kherson, que levava civis em fuga. As informações são do "The Guardian", com base em relatos de militares da Ucrânia.



O Comando Operacional Sul ucraniano informou que o microônibus levava sete moradores da aldeia de Starosillia, nos arredores da cidade de Kherson, ocupada pelos russos. Os feridos foram hospitalizados, de acordo com relatos da mídia local.



Mais armas

Os Estados Unidos anunciaram, nessa segunda-feira, que enviarão uma nova remessa de armas para as forças da Ucrânia, incluindo munição para lançadores de foguetes e armas de artilharia.

O novo pacote de US$ 550 milhões “incluirá mais munição para os sistemas de foguetes avançados de alta mobilidade, também conhecidos como HIMARS, bem como munição” para artilharia, disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby.

A assistência inclui 75 mil cartuchos de munição de artilharia de 155mm, segundo um comunicado do Pentágono, divulgado pelo "The Guardian".

