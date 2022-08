Ansa Pacote militar dos EUA terá 4 sistemas de lançamento de mísseis





O governo Joe Biden autorizou nesta segunda-feira (1º) o envio de mais US$ 550 milhões em ajuda militar para a Ucrânia , anunciou o porta-voz do Departamento de Defesa, John Kirby.

O pacote inclui o envio de mais quatro sistemas de lançamento de mísseis de alta mobilidade (Himars) e cerca de 75 mil munições.

"Para atender aos requisitos da evolução no campo de batalha, os EUA continuarão a trabalhar com os aliados e parceiros para fornecer à Ucrânia o que for necessário", diz uma nota do Pentágono.

Com o novo auxílio, Washington já enviou mais de US$ 2,6 bilhões em equipamentos militares, em 16 rodadas diferentes, desde o início dos exercícios militares da Rússia próximo às fronteiras ucranianas em agosto do ano passado. Os carregamentos se intensificaram desde a invasão de Moscou, ocorrida em 24 de fevereiro.





Os Himars são considerados fundamentais por Kiev na reconquista de áreas tomadas por tropas russas e também na desaceleração dos ataques na região de Donetsk, que se autodeclarou independente da Ucrânia.

Isso porque os sistemas são considerados de altíssima precisão e estão sendo usados para atacar depósitos militares e centros de armazenamento de equipamentos e de combustíveis russos.

