Getty Images: 28.07.2022 Novo centro de grãos da ONU acelera acordo de exportações da Ucrânia

O secretário-geral da ONU, António Guterres, anunciou ontem 28 de junho, o início da operação do centro de grãos sediado na cidade de Istambul na Turquia. O país ajudará a implementar o acordo mediado pela ONU para retomar as exportações de grãos ucranianos através do Mar Negro.

"O objetivo de reduzir a insegurança alimentar global em meio ao conflito em andamento e ao aumento dos preços dos alimentos no mundo todo", disse o porta-voz adjunto da ONU, Farhan Haq, em comunicado divulgado no final daquele dia. “Isso ajudará a responder efetivamente e prevenir a crescente insegurança alimentar global”, disse o Sr. Haq.

O grupo de trabalho permitirá o transporte seguro, por navios mercantes, de alimentos e fertilizantes comerciais de três portos ucranianos importantes no Mar Negro: Odesa, Chornomorsk e Yuzhny.

“Junto com a implementação do Memorando de Entendimento entre a Federação Russa e o Secretariado das Nações Unidas sobre a promoção do acesso de produtos alimentícios e fertilizantes russos aos mercados mundiais, ajudará a restabelecer a confiança no mercado global de alimentos e reduzir os preços dos alimentos de seus níveis atuais”, acrescentou.

Garantindo conformidade

O grupo de trabalho deve monitor o movimento de embarcações comerciais para garantir o cumprimento do acordo. O foco será apenas na exportação de grãos comerciais a granel e commodities alimentícias relacionadas. Também garantirá o controle e o monitoramento no local da carga dos portos ucranianos e informará sobre os embarques facilitados pela Iniciativa.

O Secretário-Geral expressou gratidão a Turquia, que forneceu às partes e à ONU uma plataforma para ajudar a operacionalizar a iniciativa. Ele também agradeceu à Rússia e à Ucrânia por nomearem e enviarem rapidamente seus representantes seniores a Istambul.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.