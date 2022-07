Reprodução Polícia ucraniana acusa Rússia de bombardear duas escolas





A polícia ucraniana da região de Donetsk afirmou que a cidade Bakhmut foi alvo de bombardeios russos que atingiram prédios civis, entre eles duas escolas. O ataque, segundo as autoridades locais, aconteceu na manhã de domingo.

Um vídeo com imagens do ataque foi postado nas redes sociais da polícia ucraniana. Veja abaixo:

Ao todo, 23 edificações foram danificadas ou destruídas, segundo as autoridades ucranianas, entre elas 18 edifícios residenciais, duas escolas e instalações agrícolas. Além de Bakhmut, os ataques se concentraram nas cidades de Avdiivka, Toretsk, Kostyantynivka, Kurakhove.





De acordo com o comunicado da polícia, os russos usaram aviões e mísseis terra-ar para atingir a região.

Nesta terça-feira, mais uma escola foi bombardeada, segundo as autoridades. Outros 13 edifícios residenciais também ficaram destruídos. Na véspera, outras 40 edificações civis foram destruídas e danificadas, sendo 32 prédios residenciais, segundo a nota publicada pelo governo local.

