Reprodução / Instagram - 26.07.2022 Rússia lança novo ataque contra Odessa, na Ucrânia

A Ucrânia denunciou nesta terça-feira (26) novos ataques da Rússia contra a província de Odessa , que está no centro de um acordo para permitir a exportação de grãos através do Mar Negro.

Segundo Sergey Bratchuk, porta-voz da administração militar de Odessa, os mísseis foram lançados por "aeronaves estratégicas" e atingiram a costa da província.

"Nada de base militares, tropas. Os terroristas russos queriam apenas atirar. Eles serão responsabilizados por isso", disse o presidente Volodymyr Zelensky no Instagram. Moscou também atacou o Porto de Mykolaiv, que não está contemplado no acordo sobre grãos.





As províncias de Odessa e Mykolaiv não fazem parte do chamado Donbass, cuja conquista é o principal objetivo declarado pela Rússia, mas representantes do Kremlin já indicaram que regiões além de Donetsk e Lugansk também estão na mira.

No sábado passado (23), menos de um dia depois da assinatura do pacto para escoamento de cereais, Moscou já havia atacado estruturas no Porto de Odessa, o principal da Ucrânia.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.