Os eventos da Arte de Viver (ADV) em São Paulo com a presença do guru indiano Ravi Shankar, que aconteceriam nesta segunda e terça (25 e 26), foram cancelados após o surgimento de denúncias de assédio sexual contra líderes religiosos e instrutores da ONG. Oficialmente, a instituição diz que houve "mudanças de última hora na agenda" de Shankar, mas ex-integrantes afirmam que as acusações motivaram os cancelamentos.

Em um dos grupos de whatsapp que reúne diversos voluntários e instrutores da ADV, uma das colaboradas repassa uma mensagem com título "AVISO URGENTE", em caps lock e negrito, ao qual o GLOBO teve acesso. No texto, é dito que "diante do que estamos vivendo", o guru teria achado melhor não vir mais para o Brasil e, portanto, o evento em São Paulo seria cancelado. Na última quinta (21), houve o comunicado oficial sobre o cancelamento "por motivos de força maior, visando mediação de conflitos" que exigiriam o retorno imediato do guru à Europa.

Nas últimas semanas, Shankar vinha cumprindo uma agenda da turnê "I Stand For Peace" (Eu me levanto pela paz) na América Latina. No Rio, o encontro aconteceu no último dia 18, e reuniu aproximadamente 2 mil pessoas. Os eventos são um tipo de palestra do guru, que se apresenta por alguns minutos entre cantos de mantra. O Stand For Peace foi idealizado no contexto da guerra na Ucrânia, como uma forma de reforçar a paz interior das pessoas. Em São Paulo, Shankar faria o encontro principal no Círculo Militar na segunda, cujos ingressos custavam R$100, e 300 já haviam sido vendidos. Nesta terça, aconteceria uma palestra somente para convidados na Assembleia Legislativa de São Paulo.

Após a parada em São Paulo, ele seguiria para Europa, onde inclusive teria sido convidado para mediações de conflito por causa da guerra. Essa agenda já estava prevista, a partir de quinta (28), onde ele desembarca em Noruega. Depois segue para Dinamarca, Alemanha e Bélgica.

"O cancelamento foi sim porque eles se sentiram abalados pela repercussão da notícia. Eu já previa que, assim que começasse confronto público diante desses escândalos, os eventos seriam cancelados. É do feitio dele esse tipo de cobrança", afirma Thaís Santos, ex-integrante da ONG e que conta ter tomado conhecimento de pelo menos oito casos de assédio sexual envolvendo integrantes da Arte de Viver.

As denúncias já estariam causando mal-estar inclusive entre convidados dos eventos e deputados estaduais chegaram a ser acionados, por causa da palestra na Alesp. Procurado, o gabinete do Deputado Castello Branco, responsável pelo convite ao guru para o encontro, informou apenas que foram comunicados sobre o "retorno antecipado para Europa" de Shankar,

