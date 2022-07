Reprodução/Instagram O secretário de Defesa americano, Lloyd Austin, participa de conferência de ministros em Brasília





O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, afirmou nesta terça-feira que a "devoção à democracia" une todos os países do continente americano. Em discurso durante conferência de ministros da Defesa da região, realizada em Brasília, Austin também ressaltou a defesa do Estado de Direito.

"Nossos países não estão ligados somente pela geografia. Também somos atraídos pelos interesses e valores em comum, pelo nosso profundo respeito pelos direitos humanos e pela dignidade humana, pelo nosso compromisso com o Estado de Direito e por nossa devoção à democracia", discursou Austin na conferência.

Na abertura do evento, o ministro da Defesa brasileiro, Paulo Sérgio Nogueira, afirmou que o país respeita a Carta Democrática Interamericana, documento que diz que "os povos da América têm direito à democracia e seus governos têm a obrigação de promovê-la e defendê-la".

Na semana passada, após o presidente Jair Bolsonaro fazer uma apresentação a embaixadores com ataques ao sistema eleitoral, a embaixada dos Estados Unidos afirmou que as eleições brasileiras são um "modelo" para o mundo.

"Quanto mais aprofundamos nossas democracias, mais aprofundamos nossa segurança".

De acordo com o Departamento de Estado americano, a visita de Austin servirá para discutir, entre os temas, "o papel de militares em uma sociedade democrática, incluindo o respeito a autoridades civis, processos democráticos e direitos humanos".

A participação da Forças Armadas no sistema eleitoral é o ponto central da disputa entre Bolsonaro e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O presidente defende que os militares realizem uma "apuração paralela", o que foi rejeitado pela Corte.

O secretário americano deverá ter uma reunião bilateral com Paulo Sérgio Nogueira na quarta-feira.





