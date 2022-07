Reprodução Mulher atirou no aeroporto e foi baleada pela polícia





Uma mulher de 37 anos foi baleada pela polícia após sacar uma arma de fogo e atirar contra o teto do Aeroporto Dallas Love Field, na cidade americana situada no Texas. O terminal de passageiros precisou ser evacuado.

De acordo com a polícia, a mulher foi deixada no aeroporto pouco antes das 11h, no horário local. Em seguida, ela foi ao banheiro e trocou de roupa.

A suspeita deixou o banheiro vestindo um moletom com capuz, sacou uma arma e começou a disparar vários tiros. A maioria dos tiros, segundo o chefe de polícia de Dallas, Eddie Garcia, foi direcionado para o teto.

Os policiais dentro do aeroporto reagiram. O tiroteio ocorreu perto do balcão para aquisição de bilhetes de uma companhia aérea.

A mulher foi levada para o Parkland Memorial Hospital e ainda não há informações sobre o estado de saúde dela. A polícia ainda investiga a motivação para o tiroteio.

De acordo com a rede de televisão NBC, agentes do do FBI de Dallas foram vistos no aeroporto junto com a Polícia de Dallas.





