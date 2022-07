Flickr Taiwan faz exercício de guerra em caso de guerra com China

Nesta segunda-feira (25), a ilha de Taiwan simulou um ataque aéreo, com o intuito de treinar a população para se proteger no caso de um eventual ataque chinês. Apesar do governo independente vigorar desde 1949, a China a considera como parte do seu território.

Segundo a agência Reuters, as sirenes tocaram às 13h30 do horário local. Os moradores também receberam uma mensagem de texto pedindo para que evacuassem as ruas.

Os transeuntes foram orientados a procurar abrigo durante a simulação de alerta. Bares e restaurantes receberam recomendações para desligarem as luzes, fecharem persianas e portas como forma de evitar serem alvos de ataques noturnos.

O exercício foi batizado de Wan An, que significa paz eterna. Depois do treinamento, o prefeito de Taipei, capital tailandesa, Ko Wen-je, disse em discurso que “é necessário fazer preparativos em caso de guerra”. Ele mencionou o conflito na Ucrânia como uma razão para se manterem vigilantes mesmo “em tempos de paz".

