Reprodução/Myanmar Now UE condena execuções e cobra fim da violência em Myanmar

O alto representante para Política Externa da União Europeia, Josep Borrell, afirmou que o bloco "condena fortemente as execuções do regime militar" de Myanmar "e manifesta as suas sinceras condolências às famílias e aos amigos das vítimas".

"Essas execuções, motivadas politicamente, representam um novo passo ao completo desmantelamento do Estado de direito e uma nova violação dos direitos humanos em Myanmar", acrescentou, dizendo que a UE está "ao lado do povo e de suas aspirações de liberdade, exortando o regime a por fim a todos os atos de violência".

