O candidato republicano ao governo do estado de Nova York , Lee Zeldin, foi atacado por um homem armado com uma faca durante um comício em Perinton nesta quinta-feira (21). O agressor foi barrado pelos próprios participantes do evento e depois preso pela polícia.

O comício reunia algumas dezenas de pessoas e Zeldin discursava normalmente quando o homem subiu ao palco, agarrou o braço do candidato e os dois caíram no chão. Logo pessoas que estavam próximas conseguiram afastar o homem.

Conforme a assessoria de Zeldin, ele não ficou ferido na ação.

Rep. Lee Zeldin, the Jewish Republican nominee in New York’s gubernatorial race, was attacked by a man wielding a sharp object during a campaign stop Thursday evening. pic.twitter.com/Cya0Bj38QC — Jewish News Syndicate (@JNS_org) July 22, 2022





Sob custódia, a polícia informou que o homem se chama David Jakubonis, tem 43 anos e não explicou a motivação do ataque.

Após o incidente, o republicano afirmou que estava "bem" e que conseguiu impedir que o homem o acertasse no pescoço.

A governadora do estado, a democrata Kathy Hochul, também usou as redes sociais para condenar a agressão "da maneira mais forte possível" e dizendo que esse tipo de comportamento "não deve ter espaço em Nova York". A democrata ainda celebrou que Zeldin não sofreu ferimentos.

