O corpo da modelo e empresária Ivana Trump, primeira esposa do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, foi encontrado no pé da escada do apartamento em que ela morava, em Nova York. Trump anunciou a morte de Ivana em um comunicado no Truth Social , plataforma conservadora de mídia social fundada por ele nessa quinta-feira (14) .

De acordo com os jornais Daily Mail e New York Post , a suspeita é que a mulher tenha sofrido um ataque cardíaco enquanto subia a escada e acabou caindo. O modo como Ivana foi encontrada foi detalhado pelas autoridades que responderam ao chamado de uma funcionária da casa.

A funcionária foi a pessoa que encontrou a empresária já sem vida e ligou para a polícia para relatar a morte.

Nascida em Zlín, na República Tcheca, Ivana tinha 73 anos e foi casada com Trump entre 1977 e 1992. Nesse período, eles tiveram Ivanka, de 40 anos, Eric, de 38, e Donald Jr, de 44.

Depois disso, o ex-presidente se casou com a atriz Marla Maples, entre 1993 e 1999, com quem teve Tiffany Trump, de 28 anos. Em 2005, casou-se com a atual esposa, Melania Trump, e os dois tiveram Barron Trump, de 16 anos.

"Ela era uma mulher maravilhosa, linda e incrível, que levou uma vida ótima e inspiradora", escreveu Trump sobre a ex-esposa. "Seu orgulho e alegria eram seus três filhos, Donald Jr., Ivanka e Eric. Ela estava tão orgulhosa deles, como todos nós estávamos tão orgulhosos dela. Descanse em paz, Ivana!", completou.

A filha Ivanka também lamentou a morte nas redes sociais. "De coração partido com a morte da minha mãe. A mamãe era brilhante, chamorsa, passional e incrivelmente engraçada. Ela era referência de força, tenacidade e determinação em todos seus gestos. Ela viveu ao máximo — nunca desperdiçando uma oportunidade de sorrir ou dançar. Vou sentir a falta dela para sempre e vou manter a memória dela sempre presente nos nossos corações."

