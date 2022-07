Reprodução/World Economic Forum 15.07.2022 Wickremesinghe promete linha dura contra manifestantes

O Parlamento do Sri Lanka escolheu nesta quarta-feira (20) o premiê Ranil Wickremesinghe como novo presidente do país após a renúncia do antecessor, Gotabaya Rajapaksa, na última semana .

O nome de Wickremesinghe, que estava no cargo como mandatário interino , recebeu 134 votos. O principal adversário foi o político Dullas Alahapperuma, que recebeu 82 votos, e Anura Dissanayake teve apenas três.

O novo presidente teve amplo apoio do partido de Rajapaksa e afirmou, em primeiro discurso após a vitória, que a crise "e as nossas divisões chegaram ao fim".

Segundo a mídia local, Wickremesinghe obteve sucesso porque informou que adotará uma "linha dura" contra os protestos populares que ocorrem há meses no pequeno país asiático e que levaram à renúncia de Rajapaksa .

O político de 73 anos, que foi premiê por seis vezes, voltou a ter também o apoio de parte da classe média e da elite econômica do país após restabelecer o fornecimento de gás. No entanto, os manifestantes que estavam em frente à sede do Parlamento lamentaram o resultado e viram a situação política ficar igual ao que era antes.

Além disso, a justiça determinou que todos os prédios públicos ainda ocupados sejam esvaziados até a noite. Acredita-se que, a partir de agora, o governo vai usar todas as forças para acabar com os protestos, incluindo a violência.

O Sri Lanka vive uma gravíssima crise econômica há meses , com constantes blecautes de energia, falta de combustíveis e alimentos, e já anunciou um calote em sua dívida externa.

Wickremesinghe agora deve formalizar negociações com o Fundo Monetário Internacional (FMI) para conseguir dinheiro para obter os itens básicos para a população e pagar dívidas.

