Reprodução: 19.07.2022 Calor em Madri mata varredor de rua: 19.07.2022

Um homem de 58 anos deu entrada em estado grave no hospital de Madrid, nesta terça-feira (19), após desmaiar no meio da rua. A vítima trabalha com varredor no serviço de limpeza da capital espanhola. Ele teria perdido os sentidos por volta das 17h, mas chegou no hospital e não resistiu.

Na última sexta-feira outro varredor foi para o hospital devido ao calor elevado e também veio a óbito. O departamento de fiscalização do trabalho espanhol advertiu a empresa responsável pela limpeza das ruas para que os trabalhadores sejam protegidos da atual onda de calor.

