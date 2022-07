Reprodução Em meio à onda de calor extremo, Reino Unido bate recorde de temperatura

A temperatura no Reino Unido passou nesta quarta-feira de 39,1ºC, a mais alta já registrada em sua História, em meio à onda de calor extremo na Europa. A previsão é que os termômetros passem de 40ºC nas próximas horas em diversas partes do país, após aquela que foi também a madrugada mais quente desde que as marcações começaram há mais de um século e meio.

O Met Office, o serviço nacional de meteorologia, emitiu um alerta de calor extremo para boa parte da Inglaterra, incluindo o Norte e o Sudeste — um alerta de que há, inclusive, possíveis riscos para vida. Na Escócia, outra província britânica, o calor também deverá ser sem precedentes, um dia após o País de Gales bater o mesmo marco.

Os 39,1ºC foram registrados em Charlwood, no Surrey, no Sudoeste inglês, um pouco antes do meio-dia — o recorde anterior era de julho de 2019, quando os termômetros marcaram 38,7ºC na cidade de Cambridge. Na segunda, quando algumas rodovias derreteram, museus fecharam e trens precisaram interromper seu serviço, o dia ficou ao redor de 38ºC.

"Se confirmada, esta será a temperatura mais alta já registrada no Reino Unido", disse o Met Office, em um tuíte, referindo-se ao processo padrão para conferir a veracidade das marcações. "As temperaturas provavelmente subirão ainda mais hoje."

É o que cientistas chamam de evento climático extremo, que se tornam cada vez comuns devido à crise climática — as temperaturas muito altas são cerca de 10 vezes mais prováveis. Com a piora do aquecimento global, devem se tornar ainda mais comuns nas próximas décadas e séculos.

A noite de segunda para terça-feira, segundo o serviço meteorológico britânico, já havia sido a mais quente desde que as marcações modernas começaram, não descendo para menos de 25ºC em várias partes do país.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.