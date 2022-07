Reprodução Homem é engolido pelo fogo em incêndio na Espanha





Engolido pelas chamas de um incêndio florestal na Espanha nesta segunda-feira, Ángel Martín Arjona, de 50 anos, está internado em estado grave em um hospital da cidade de Valladolid. O fazendeiro teve 80% do corpo queimado e precisou ser transportado de helicóptero para a unidade de saúde.

Arjona sofreu queimaduras graves quando tentava fugir das chamas, em Zamora. Ele foi colhido pelo incêndio no momento em que usava uma escavadeira para cavar uma vala e tentar interromper o avanço do fogo.

O desespero de Arjona foi registrado em vídeo. As imagens, que viralizaram nas redes sociais, mostram o fazendeiro correndo com o corpo em chamas. De acordo com a Euronews, a vítima conseguiu chegar à sua mulher, que o ajudou com os primeiros socorros e chamou os bombeiros.

🇪🇸 | Vídeo mostra o momento que um homem escapa de um grande incêndio em Zamora, Espanha. pic.twitter.com/9Ph2erIeAx — Coronavirus COVID-19 (@CoronavirusAL) July 18, 2022





O fogo na região da propriedade de Arjona foi controlado. Mas teve duas mortes como saldo, até o momento. Há ainda três pessoas internadas em estado crítico. Outros seis mil moradores tiveram que deixar suas casas.

Além da Espanha, incêndios têm atingido países como Grécia, França e Portugal, durante uma forte onda de calor na Europa.





Segundo os cientistas, existe uma relação direta entre o fenômeno e as mudanças climáticas ao redor do planeta, já que as emissões de gases do efeito estufa aumentam sua intensidade, duração e frequência.

