Reprodução/Facebook Zelensky e Draghi falaram sobre situação da guerra no território ucraniano

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky , conversou por telefone com o premiê italiano, Mario Draghi, nesta terça-feira (19) e agradeceu "pelo completo apoio e solidariedade" da Itália com os ucranianos.

"Eu destaquei ainda a significativa contribuição pessoal do primeiro-ministro pela concessão à Ucrânia do status de país candidato à adesão à União Europeia", informou o líder de Kiev.

Minutos depois, o governo italiano publicou uma curta nota confirmando as conversas entre os dois "que foram concentradas nos últimos desenvolvimentos da situação em campo". "Draghi reiterou o pleno apoio e solidariedade do governo italiano à Ucrânia", diz ainda o comunicado.

A conversa entre o premiê e o presidente ocorre um dia antes do Parlamento italiano iniciar as consultas para verificar se Draghi ainda tem números para se manter na função, em consulta que seguirá até a quinta-feira (21).

O líder italiano é uma das principais vozes dentro da União Europeia a defender os ucranianos desde o início da guerra da Rússia e a imposição de pesadas sanções contra Moscou. Além disso, Draghi também defendeu que Kiev fosse aceita dentro do bloco.

