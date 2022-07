Reprodução/Twitter Volodymyr Zelensky Volodymyr Zelensky presidente da Ucrânia

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou nesta segunda-feira (18) os nomes dos novos procurador-geral e chefe do serviços de segurança interna (SBU) interinos após os titulares terem sido afastados um dia antes por suposta traição.

Para o lugar da procuradora Iryna Venediktova foi elevado seu vice, Oleksii Symonenko. Mesma situação no SBU, sai Ivan Bakanov e entra seu vice, Vasyl Malyuk.

Conforme o Gabinete, os dois dirigentes não foram demitidos, mas afastados durante as investigações. Após as análises, Zelensky vai decidir se apresenta ou não uma moção ao Parlamento para formalizar a demissão de ambos.

Durante o anúncio do domingo (17), o presidente ucraniano afirmou que mais de 600 pessoas são investigadas por suposta traição ou ajuda ao governo da Rússia desde o início da guerra.

Os dois suspensos tinham cargos importantes no momento, sendo Venediktova a responsável por contabilizar e organizar as denúncias de crimes de guerra cometidos pelos militares russos no país desde fevereiro.

Essa é a segunda vez que Zelensky vem a público para anunciar o afastamento ou a demissão de altos funcionários de Kiev por "traição". Em 1º de abril, dois membros do alto escalão do SBU, que não tiveram os nomes revelados, foram demitidos.

