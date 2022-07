Reprodução: Facebook / Bakhtar News Agency Terremoto no Afeganistão

O Talibã informou nesta terça-feira (19) que 31 pessoas ficaram feridas após um terremoto no leste do Afeganistão. De acordo com o Serviço Geológico dos EUA, a magnitude do fenômeno foi 5,1 na Escala Richter.

O registro dos tremores aconteceu em 2 distritos oriental de Paktika. De acordo com o diretor da agência de notícias talibã Bakhtar, Abdul Wahid Rayan, 18 pessoas ficaram feridas em Gayan e outras 13 no em Ziruk.

Os sismos aconteceram na mesma região em que outro terremoto matou ao menos 1.000 pessoas em junho de 2022. O epicentro do fenômeno geológico foi a 46 km da da cidade de Khost, próxima à divisa com o Paquistão.

