Pelo menos 25 pessoas morreram e 35 ficaram feridas em acidente de ônibus no Egito.

Pelo menos 25 pessoas morreram e 35 ficaram feridas após um ônibus colidir com um caminhão próximo a cidade egípcia de Mynia na manhã desta terça-feira (19), informou o escritório do governado regional em comunicado.

"O motorista do caminhão parou à beira da estrada para trocar um pneu quando foi atropelado por trás pelo ônibus", que tinha cerca de cinquenta passageiros a bordo, diz o comunicado do governo de Minya, onde aconteceu o acidente, cerca de 300 quilômetros ao sul do Cairo.

Os feridos foram transferidos para um hospital na cidade de Mallawi, cerca de 260 quilômetros (km) ao sul da capital Cairo.

O ônibus, que seguia para o Cairo partindo de Sohag, no sul do país, colidiu com um caminhão estacionado na lateral da pista.

