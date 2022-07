Reprodução/Redes Sociais - 16.07.2022 Engavetamento envolveu pelo menos 21 veículos

Pelo menos seis pessoas morreram em um engavetamento que envolveu 21 carros na rodovia Interestadual 90, a 5 km da cidade de Hardin, no estado americano de Montana. De acordo com as autoridades locais, o acidente aconteceu em meio a uma tempestade de areia com rajadas de vento de 100 km/h.

Jay Nelson, da Patrulha Rodoviária de Montana, disse à rede agência de notícias Associated Press que as condições meteorológicas provocaram o acidente.

"Parece que houve ventos fortes, causando uma tempestade de poeira com visibilidade zero", disse Nelson.

O engavetamento foi relatado por volta das 16h30, e os socorristas ainda estavam chegando ao local quase 90 minutos depois. Testemunhas contaram que a região estava nublada e empoeirada logo após o acidente.

"A visibilidade era tão ruim quanto seria durante uma nevasca, e quase parecia neblina. Isso me fez pensar em um nevoeiro muito denso", disse o motorista Ariel Dehart, à Fox News.

A patrulha rodoviária ainda não tem o número exato de feridos, mas informou que ambulâncias precisaram ser chamadas para levar vítimas para os hospitais da região.

*(com informações de agências internacionais)