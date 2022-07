Reprodução 13/07/2022 Portugal: Mortes acima da média podem ter relação com onda de calor

Portugal registrou um aumento repentino no número médio de mortes no país nos últimos sete dias. Segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS) do país, os 238 óbitos acima do esperado podem ter acontecido em decorrência da forte onda de calor que atinge países da Europa, como França, Grécia e Espanha.

“Neste caso concreto, este excesso pode ser atribuído à onda de calor. De fato, temos tido nos últimos dias temperaturas extremas muito elevadas, quer as máximas, quer as mínimas, e por um período bastante prolongado”, disse a diretora-geral de Saúde de Portugal, Graça Freitas, à Agência Lusa.

Segundo ela, quando se analisa a mortalidade em um determinado período em relação aos óbitos esperados caso não houvesse essa onda, há mais óbitos, o que “não quer dizer que essas mortes fossem evitáveis”. De acordo com a diretora, caso se mantenham os fenômenos meteorológicos idênticos aos que se têm registrado nos últimos dias, é previsível que “continue a acontecer um número de mortes superior àquele que seria esperado se não houvesse calor” extremo.

Graça ainda salientou que o fato de as temperaturas mínimas também estarem elevadas causa um impacto maior do ponto de vista fisiológico, uma vez que as pessoas mais debilitadas sofrerão mais com o clima extremo, sobretudo idosos, que, em regra, podem acumular mais doenças. No entanto, crianças e pessoas com doenças crônicas também podem sofrer com temperaturas extremas.

“O calor interfere sobre essas patologias, caso das doenças respiratórias e cardiovasculares, descompensando as doenças de base que as pessoas tenham”, alertou Graça Freitas, que reiterou o apelo para o acompanhamento próximo das pessoas mais vulneráveis.

Para os próximos dias, a previsão é de que as temperaturas continuem altas, com prevalência tempo seco. O indicador do efeito das temperaturas elevadas do ar na mortalidade, chamado Índice Alerta ÍCARO, calculado pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), atingiu nesta quinta-feira o valor de 1,28, o que significa um impacto relevante na mortalidade causada pela da onda de calor.

A DGS ativou o seu Plano de Contingência no último dia 5, acionando, também, os alertas para respostas em níveis regionais e locais.

