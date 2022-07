Reprodução 13/07/2022 Incêndio em Portugal

Portugal tem registrado incêndios florestais por conta das altas temperaturas desde o último domingo (10). A cenário preocupante fez com que o Instituto Português do Mar e Atmosfera divulgasse que pelo menos 16 distritos estão sob “aviso vermelho”. Nesta quarta-feira (13), segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, Portugal tinha, pelo menos, 24 incêndios florestais.

O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo, se reuniu com o primeiro-ministro, António Costa para discutirem sobre o avanço dos incêndios rurais por todo o país. As informações são do jornal local SIC.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil publicou, em seu perfil no Twitter, um vídeo com recomendações do que realizar próximo ao incêndio florestal. O objetivo é alertar a população sobre a crise que se instalou no país por conta dos incêndios frequentes.

