Reprodução Ataque russo a Dnipro deixou ao menos 3 mortos





Um ataque com mísseis russos em Dnipro, no centro da Ucrânia , deixou pelo menos três mortos e 15 feridos, informou o chefe da administração militar regional, Valentyn Reznichenko, de acordo com publicação do Kiev Independent.

Segundo a mesma fonte, os mísseis russos atingiram uma planta industrial na cidade e uma rua movimentada perto da instalação, disse a mesma fonte.

Ataques a universidades

Também nesta sexta-feira, forças russas atacaram as duas principais universidades de Mykolaiv, no sul da Ucrânia, e deixaram ao menos quatro feridos, informam autoridades locais.





"Hoje os terroristas russos atacaram as duas maiores universidades de Mykolaiv. Ao menos 10 mísseis. Agora estão atacando a nossa educação. Peço a todos os países democráticos que afirmem o que a Rússia é realmente: um terrorista", afirmou o administrador militar regional, Vitaly Kim, ao portal Ukrinform.

Ao mesmo site, a chefe do conselho regional, Hanna Zamazeyeva, explicou que os ataques começaram pela manhã e também atingiram outros pontos de "infraestrutura civil". "Os edifícios residenciais foram danificados e ao menos quatro pessoas ficaram feridas", acrescentou, destacando que não há crianças entre os que se machucaram.

