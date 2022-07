Divulgação/Yair Lapid Biden se encontrou com primeiro-ministro de Israel

Os Estados Unidos reiteraram que pretendem usar todos os poderes a seu alcance para evitar que o Irã obtenha armamento nuclear. O compromisso consta em comunicado conjunto com Israel, divulgado na manhã desta quinta-feira (14) em meio à viagem do presidente americano, Joe Biden, ao Oriente Médio.

Na nota, Washington reforça o trabalho com parceiros internacionais para confrontar as "agressões e atividades desestabilizadoras" dos iranianos, seja por meio de ação direta, seja por "organizações terroristas como o Hezbollah, Hamas e a Jihad Islâmica na Palestina".

Os dois países acrescentam que seguem discutindo os "desafios e oportunidades" advindos das relações de Israel com a Palestina. "Os países condenam a deplorável série de ataques terroristas contra cidadãos israelenses nos últimos meses e afirmam a necessidade de enfrentar forças radicais, como o Hamas, que buscam inflamar a tensão e instigar a violência e o terrorismo", destaca o texto.

