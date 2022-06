Reprodução/YJC News 08.06.2022 Trem descarrilou em região desértica do Irã

Um descarrilamento de trem de passageiros na região Central do Irã deixou ao menos 17 pessoas mortas e dezenas de feridos nesta quarta-feira.

Mojtaba Khaledi, porta-voz do serviço nacional de resgates, afirmou que "37 dos 86 feridos foram levados para o hospital". Três helicópteros e 24 ambulâncias foram enviados ao local.

"O número de mortos pode aumentar porque alguns feridos estão em condição crítica", disse.

O trem colidiu com uma escavadeira em uma área desértica, a 900 km da capital Teerã. A linha percorre o trajeto entre as cidades de Mashhad e Yazd.

O vice-presidente da empresa estatal de ferovias Mir Hasan Musavi esclareceu que 348 pessoas estavam no trem - 11 vagões descarrilaram. O acidente aconteceu às 5h30 do horário local.

Autoridades locais se pronunciaram e prestaram condolências às familias. O presidente Ebrahim Raisi ordenou uma investigação rápida, segundo seu gabinete.

Já Rostam Ghasemi, ministro de Rodovias e Desenvolvimento Urbano pediu desculpas e afirmou que sua pasta é resonsável pelo ocorrido. O procurador de Tabas visitou o local e informou a abertura de uma investigação.

O acidente ocorre duas semanas após a morte de 43 pessoas em um desamento de um edifício em construção em Abadan, uma das principais cidades da província de Khuzestan.

