Reprodução/TV Zvezda Agente russo que carrega mala nuclear de Putin é encontrado baleado em Moscou

O agente russo responsável por carregar a maleta do presidente Vladimir Putin contendo os códigos nucleares foi encontrado baleado em sua casa nesta segunda-feira, em Moscou. Vadim Zimin está internado em uma unidade de terapia intensiva (UTI) na capital da Rússia.

Zimin tem 53 anos e é coronel aposentado do Serviço de Segurança Federal (FSB, da sigla em inglês), a principal agência de segurança da Rússia. De acordo com a revista americana "Newsweek", ele foi encontrado "em uma poça de sangue" após ser ferido com arma de fogo.

O jornal ucraniano "Kyiv Post" informou que a principal suspeita é de que Zimin tenha atirado contra a própria cabeça.

O agente russo já foi filmado e fotografado ao lado de Putin segurando a "Cheget", como é conhecida a maleta que contém o aparato de lançamento dos mísseis nucleares estratégicos do Kremlin.

Dentro da pasta também há um código de chave personalizado e permanece sob supervisão 24 horas por dia, 7 dias por semana. A presença da pasta é considerada uma forma de ameaça simbólica ao Ocidente.

