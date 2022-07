O Antagonista Medo da China e da Rússia impulsiona imagem positiva dos EUA no mundo

A Casa Branca acusou o Irã de planejar fornecer à Rússia centenas de drones com capacidade de armas, para uso na Ucrânia.

"O governo iraniano está se preparando para fornecer à Rússia até várias centenas de UAVs (veículos aéreos não tripulados, na sigla em inglês), incluindo UAVs com capacidade de armas, em um cronograma acelerado", disse Jake Sullivan, conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, em declarações publicadas pelo jornal britânico The Guardian.

Sullivan afirmou, ainda, que o Irã está se preparando para treinar forças russas para usar esses UAVs, provavelmente já neste mês de julho. Nessa guerra de drones bélicos, os próprios EUA e outros aliados já forneceram à Ucrânia muitos tipos de UAVs. Um desses equipamentos armados é o Bayraktar, fabricado na Turquia, que já foi alvo de interesse do alto escalão ucraniano — que observou de perto as apresentações desses equipamentos pelas Forças Armadas da quase vizinha Lituânia.

Os UAVs têm sido utilizados pelos dois lados na guerra, tanto para lançar mísseis e ataques menores como para fazer reconhecimento de território para o avanço de tropas terrestres.

A acusação de Sullivan ocorre às vésperas da viagem do presidente Joe Biden a Israel e Arábia Saudita. O presidente russo, Vladimir Putin, também divulgou nesta segunda que vai ao Irã na próxima semana, onde se reunirá com o presidente iraniano, Ebrahim Raisi, e com o turco Recep Erdogan. Apesar de ser membro da Otan, a aliança militar liderada pelos EUA, a Turquia mantém boas relações com a Rússia.

A decisão dos EUA de afirmar publicamente que o principal rival regional de sauditas e israelenses estaria ajudando a armar a Rússia ocorre quando Riad e Tel Aviv resistem a se unir aos esforços das potências ocidentais para punir a Rússia por sua invasão à Ucrânia.

