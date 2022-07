Reprodução/Instagram - 10.03.22 Presidente do Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa

Na madrugada desta quarta-feira (13), o presidente do Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, fugiu para as Maldivas. O país vive uma onda de protestos contra a crise econômica que causou escassez de alimentos e combustíveis.

Rajapaksa fugiu em um avião da Força Aérea do país acompanhado da esposa e de dois guarda-costas em direção à cidade de Malé, capital das Maldivas. As informações foram divulgadas à imprensa por um funcionário da imigração.

O presidente havia concordado em renunciar ao cargo após ser pressionado por manifestantes que tomaram as ruas do Sri Lanka. Além disso, a população invadiu a residência presidencial e incendiou a casa do primeiro-ministro.

O primeiro-ministro Ranil Wickremesinghe afirmou que deixaria o posto assim que um novo governo fosse formado.

Já na manhã de hoje, manifestantes faziam filas para entrar no palácio presidencial . Segundo a agência de notícias AP , muitas pessoas vieram de fora da capital Colombo para protestarem contra o governo.

Um grupo formado por mulheres e homens rompeu a barreira feita por militares e entrou no escritório com bandeiras do país. A polícia e o exército tentaram conter os manifestantes com gás lacrimogêneo e jatos d’água, mas não conseguiram.

A Força Aérea do país, por outro lado, disse em comunicado que forneceu uma aeronave para o presidente viajar com a primeira-dama com aprovação do Ministério da Defesa. De acordo com a nota, todas as leis de imigração e alfandegárias foram seguidas.

Na última segunda (11), o Parlamento concordou em eleger um novo presidente no próximo dia 20, de forma indireta. O cargo de primeiro-ministro, no entanto, continua no impasse.

O presidente escolhido pelos parlamentares deve ficar no posto até o fim do mandato de Rajapaksa em 2024.

