Depois de ver o presidente Gotabaya Rajapaksa deixar o Sri Lanka na tarde de terça-feira (madrugada desta quarta-feira no horário local) em um avião militar com destino às Maldivas, manifestantes invadiram o principal canal de TV pública do país enquanto outros tomaram o escritório do primeiro-ministro, Ranil Wickremesinghe, horas depois de ele ter sido nomeado presidente interino do país.



Um grupo formado por mulheres e homens rompeu a barreira feita por militares e entrou no escritório com bandeiras do país. A polícia e o exército tentaram conter os manifestantes com gás lacrimogêneo e jatos d’água, mas não conseguiram.

Em discurso exibido na TV pouco após a invasão, o primeiro-ministro pediu para exército e polícia “reestabelecer a ordem”. Pouco antes, o gabinete de Wickremesinghe havia declarado estado de emergência, impondo um toque de recolher na capital.

“O presidente deixou o país, é declarado estado de emergência para lidar com a situação”, disse à AFP o porta-voz do primeiro-ministro, Dinouk Colombage.

O presidente, Gotabaya Rajapaksa, de 73 anos, sua esposa e um guarda-costas deixaram o país a bordo de um avião Antonov-32 que decolou do principal aeroporto internacional, disseram autoridades de imigração à AFP. Na segunda-feira, Rajapaksa cogitou voar para Dubai, mas sua tentativa foi frustrada pelo serviço de imigração.

Fuga para as Maldivas

O chefe de Estado fugiu da residência oficial, em Colombo, no fim de semana, pouco antes de o local ser invadido por milhares de manifestantes. Ele e sua esposa passaram a véspera da viagem planejada a Dubai em uma base militar, segundo fontes oficiais.

No aeroporto, porém, os funcionários do serviço de imigração negaram acesso à sala VIP para carimbar seu passaporte — Rajapaksa queria evitar o terminal público por medo da reação dos cingaleses. Seu irmão, Basil, que renunciou ao cargo de ministro das Finanças em abril, também não conseguiu embarcar.

"Alguns passageiros protestaram contra o embarque de Basil em seu voo", afirmou à AFP um funcionário do aeroporto. Foi uma situação tensa, e ele decidiu sair do aeroporto preventivamente.

Basil, que tem dupla nacionalidade, precisou obter um novo passaporte depois que deixou o seu na mansão presidencial quando a família foi obrigada a fugir antes da invasão da multidão furiosa, afirmou uma fonte diplomática. Segundo fontes oficiais, na residência foram encontradas uma mala repleta de documentos e 17,85 milhões de rúpias (R$ 262 mil), que foram entregues às autoridades.

Rajapaksa prometeu que renunciaria na quarta-feira e abriria caminho para uma "transição pacífica". No entanto, como ainda não renunciou, beneficia-se da imunidade presidencial e pode utilizá-la para buscar refúgio no exterior.

