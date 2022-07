Reprodução / @mvd_dagestan/Newsflash Mulher teria vendido o filho recém-nascido para pagar por uma plástica no nariz

Uma mulher é suspeita de vender o próprio filho recém-nascido para pagar por uma rinoplastia, na Rússia . A mãe, de 33 anos, foi presa acusada de tráfico humano em Kaspiysk, Daguestão, no sul do país.

Segundo a polícia local, a mulher recebeu um depósito de £ 274 (cerca de R$ 1.761,74) de um casal que concordou em comprar o bebê apenas cinco dias após o nascimento da criança.

Logo após a compra do menino, ele passou mal e os médicos pediram ao casal a certidão de nascimento para levá-lo ao hospital.

Um mês depois, no entanto, o casal pagou £ 1.370 (cerca de R$ 8.808,69), já que a mulher estava negociando a criança com base no custo de uma plástica no nariz, afirmou o casal à polícia.

Antes que os dois terminasse de pagar o restante da quantia total de £ 2.730 (R$ 17.553,08), os policiais prenderam os três por tráfico de pessoas.

Em um comunicado obtido pela Newsflash , o Comitê de Investigação da Federação Russa para a República do Daguestão disse: "As autoridades investigadoras do Comitê de Investigação da Federação Russa para a República do Daguestão iniciaram um processo criminal contra uma mulher de 33 anos moradora da cidade de Kaspiysk."

"Ela é suspeita de cometer um crime nos termos do parágrafo 'h' da Parte 2 do Art. 127.1 do Código Penal da Federação Russa (compra e venda cometida em relação a uma pessoa que está em estado de desamparo, conhecida pela pessoa culpada)."

Segundo os investigadores, em 25 de abril de 2022, uma mulher deu à luz um filho do sexo masculino no Hospital Central de Caspian City. "Em 30 de abril de 2022, a mulher que deu à luz recebeu alta do hospital, onde, depois de se encontrar com um morador local, concordou em entregar seu filho recém-nascido — que estava em estado de desamparo — a ele, com uma recompensa de 200.000 rublos", afirma o comunicado.

Após os oficiais tomarem conhecimento da história, a mulher foi detida e, segundo o informativo, está sendo investigada para apurar todas as circunstâncias do crime.

