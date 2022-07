Reprodução/U.S. Department of State - 03.12.2013 Biden e Shinzo Abe em evento no ano de 2013

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden , visitou nesta sexta-feira (8) a embaixada do Japão em Washington para prestar suas condolências pelo assassinato do ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe .

O democrata informou ainda que tentou ligar para o atual premiê do Japão, Fumio Kishida, a quem classificou como "um cara muito sólido".

"O Japão é um aliado muito, muito estável. Não acho que a morte de Abe possa ter um impacto profundo", declarou Biden, que assinou um livro de condolências.

Mais cedo, o líder americano ordenou que todas as bandeiras na Casa Branca e em todos os edifícios públicos e militares dos EUA sejam colocadas a meio mastro "em sinal de respeito e em memória de Abe".

O ex-premiê do Japão, de 67 anos, morreu hoje após ter sido baleado com uma arma artesanal durante um comício. O atirador, um ex-militar identificado como Tetsuya Yamagami, 41, foi detido em flagrante.

A passagem de Biden pela sede diplomática em Washington ocorrerá antes de outra visita planejada à sede da CIA em Langley, Virgínia.

