Reproducao: Facebook José Renato Silva é um homem influente na política

O ex-vice presidente estadual do PL (Partido Liberal) em São Paulo, José Renato Silva, está sendo investigado pela Polícia Civil por supostos abusos sexuais contra a própria filha, Cintia Renata Lira Silva, e duas netas. O processo corre em segredo na Justiça.

Cintia denunciou os abusos na quarta-feira (6), por meio de uma carta aberta em sua conta no Instagram. Segundo ela, o abuso que sofreu era um segredo que ela guardava há mais de 42 anos.

"Passei uma vida inteira tentando sempre provar algo para alguém, sempre com a sensação de não pertencer ao lugar, seja ele qual fosse. Mas, no fundo, só estava tentando fugir da verdade", escreveu.

"Depois de pensar, pensar e pensar percebi que é o necessário a se fazer. Quando eu tinha seis anos de idade meu pai me convidou para tomar um banho com ele. Esse banho mudou o resto da minha vida", completou.

Mais adiante no texto, Cintia conta que, certo dia, descobriu que o pai havia abusado também das filhas. Ela descreve a data como "o pior" de sua vida. As netas tinham 6 e 7 anos quando os abusos começaram. Elas continuaram sendo abusadas pelos nove anos seguintes. "A coragem [de denunciar] que nunca tive enquanto filha, tive enquanto mãe", afirmou na carta.

José Renato Silva é um homem influente na política e tem várias menções e fotos nas redes sociais do PL, antes, partido PR (Partido da República). Em sua página no LinkedIn, ele publicou ser o presidente nacional do Muda Brasil, sigla que nunca saiu do papel.

