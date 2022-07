Reprodução: commons Vladimir Putin, presidente da Rússia

O presidente da Rússia, Vladimir Putin , desafiou nesta quinta-feira (7) os países ocidentais que dão apoio militar à Ucrânia a enfrentarem as tropas de Moscou em "um campo de batalha".

Em uma reunião com os líderes de grupos parlamentares russos, Putin também afirmou que a ofensiva "séria" contra o território ucraniano ainda não começou.



"Hoje ouvimos que eles querem nos derrotar no campo de batalha. O que posso dizer? Deixe-os tentar!, disse Putin. "Ouvimos muitas vezes que o Ocidente quer lutar contra nós até o último ucraniano. Isso é uma tragédia para o povo ucraniano, mas parece que tudo está indo nessa direção".

Durante o discurso, o líder russo disse que "o Ocidente vem agindo de forma extremamente agressiva em relação à Rússia há décadas" e não vai ser "capaz de semear discórdia e causar caos".

Desde o início da invasão russa à Ucrânia, em 24 de fevereiro, os países do Ocidente responderam às ações de Moscou fornecendo ajuda militar ao presidente Volodymyr Zelensky e impondo sanções contra o governo e indivíduos russos.

Segundo Putin, as autoridades russas "são capazes de minimizar as consequências das sanções ocidentais ilegais". "As sanções estão nos causando dificuldades, mas não na escala pretendida", declarou, enfatizando que "o Ocidente falhou em nova tentativa de conter a Rússia".

O líder do Kremlin disse ainda que "todos devem saber que, em princípio, ainda não começamos nada sério na Ucrânia", "nem mesmo nos recusamos a realizar negociações de paz".

"Aqueles que se recusam devem saber que iremos avançar mais e mais difícil será para eles negociarem conosco", concluiu.

