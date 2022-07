Reprodução/Flickr - 09.04.2022 O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky cumprimenta Boris Johnson

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, agradeceu formalmente nesta quinta-feira (7) ao premiê britânico, Boris Johnson, por seu apoio durante a guerra iniciada pela Rússia contra o país. O líder inglês anunciou sua renúncia do cargo horas antes por conta de uma crise política interna.

"Obrigado a Johnson por seu apoio em nossos momentos mais difíceis", informou o mandatário por meio de comunicado da Presidência.

Quem também se manifestou foi o principal conselheiro de Zelensky, Mykhailo Podolyak, que postou um vídeo e mensagens de agradecimento lembrando que Johnson foi um dos primeiros a culpar o presidente russo, Vladimir Putin, pela guerra e visitou Kiev "mesmo com os ataques aéreos".

Zelensky se aproximou muito de Johnson desde o início dos ataques russos, em 24 de fevereiro, e por mais de uma vez chamou o líder britânico de "amigo" por seu apoio.

Por sua vez, o então premiê foi duas vezes a Kiev para se reunir pessoalmente com o mandatário e sempre esteve entre as vozes mais atuantes na defesa das sanções contra a Rússia e no envio de armas para as forças ucranianas.

Johnson anunciou sua renúncia do cargo de premiê nesta quinta-feira em meio a uma debandada de mais de 50 ministros e altos funcionários do governo por conta de mais um escândalo político. O líder dos conservadores indicou um ministro e assessor acusado de má conduta sexual sabendo de seu comportamento.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.