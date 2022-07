Reprodução Yuri Voronov foi encontrado morto na piscina de casa

Um empresário russo multimilionário foi encontrado morto em sua casa, nos arredores de São Petersburgo, na Rússia, nesta segunda-feira. Yuri Voronov, de 61 anos, era ligado à Gazprom, uma empresa estatal que atua na área de energia.

O corpo de Voronov foi localizado boiando na piscina, com um tiro na cabeça. Uma pistola foi encontrada no local assim como cápsulas de munição deflagradas, segundo a imprensa russa. A residência de alto padrão fica localizada no distrito de Vyborgsky, na região de Leningrado.

Voronov é o sexto oligarca russo ligado à Gazprom a morrer em circunstâncias suspeitas desde o início deste ano, segundo a revista Newsweek. Ele foi o fundador e diretor geral da empresa de transporte e logística Astra-Shipping, que tinha contratos milionários com a Gazprom.

O caso é investigado pela polícia russa. De acordo com informações preliminares divulgadas pela imprensa local, a arma foi disparada à queima-roupa e Voronov morreu até 14 horas antes de seu corpo ser descoberto.

Em entrevista aos jornalistas russos, a mulher de Voronov afirmou que ele deixou São Petersburgo em 1º de julho após um desentendimento com parceiros de negócios por causa de dinheiro. Na ocasião, ele foi para a casa onde foi encontrado morto.

Outras mortes

Pelo menos outros oito empresários multimilionários foram encontrados mortos desde janeiro, sendo seis deles com algum tipo de ligação com a Gazprom. Todos esses casos aconteceram em meio a especulações a respeito de os assassinatos estarem sendo encenados para parecer suicídios.

Suspeitas de que as mortes tenham sido forjadas ou tenham ligações com o Kremlin surgiram. Nenhum dos oligarcas era conhecido por ter críticas à invasão da Rússia na Ucrânia, nem estavam entre os nomes alvos de sanções internacionais.

Entre os oligarcas mortos estão: Serguei Protosenya, ex-vice-presidente da empresa de gás natural Novatek; Vladislav Avayev, ex-vice-presidente do banco Gazprombank; Leonid Schulman, ex-diretor da Gazprom; Alexander Tyulyakov, ligado à Gazprom; Andrei Krukovsky, ex-diretor-geral do resort de ski de Krasnaya Polyana, gerido pela Gazprom.

