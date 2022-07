Reprodução/Flickr Reggie McLarhan - 07.06.2022 Pessoas protestam em Londres com cartazes

A movimentação é intensa no número 10 da rua Downing, em Londres, nesta quarta-feira. Um grupo de ministros se reuniu na sede do Gabinete do primeiro-ministro Boris Johnson para pedir que ele renuncie ao cargo.

O grupo inclui a ministra do Interior, Priti Patel, o recém-nomeado chanceler Nadhim Zahawi, e o ministro de Transportes, Grant Shapps, que foi visto deixando o local há pouco.

De acordo com o jornal britânico The Guardian, acredita-se que um grupo de apoiadores também esteja lá, incluindo a ministra da Cultura, Nadine Dorries, e o chefe da pasta de Oportunidades do Brexit, Jacob Rees-Mogg. Eles declaram apoio a Boris.

O premier britânico está determinado a ficar no cargo, informou Anushka Asthana, da ITV, no Twitter. De acordo com a jornalista, Boris se recusa a renunciar, alegando que sua saída pode ser seguida por eleições antecipadas e derrota dos conservadores.

Mais demissões à vista

Ao menos mais um ministro de Boris Johnson deve renunciar na noite desta quarta-feira, em protesto à resistência do premier britânico de deixar o cargo. A informação é de Jason Groves, editor de Política do jornal Daily Mail. Mais de 30 membros de Gabinete pediram demissão desde ontem.

