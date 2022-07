Reprodução Divulgação Prefeitura de SP - 06.07.2022 Asfalto recapeado na cidade de São Paulo - 06.07.2022

O programa de recapeamento da Prefeitura de São Paulo atendeu uma determinação da agenda de sustentabilidade da Organização das Nações Unidas (ONU), por usar material asfáltico reciclável nos contratos de Serviços de Conservação e Manutenção da Malha Viária. O produto utilizado no recape é originado de materiais retirados do asfalto como guias, sarjetas e concretos, transformando-os em um produto de melhor qualidade que o original e sem retirar nada da natureza. Este recape sustentável também atende o pacto ambiental do planeta por fazer uso de inteligência artificial e tecnologia (sensores, câmeras de alta resolução, scaners, informações adquiridas por feixes de laser e equipamentos capazes de analisar o que está embaixo do asfalto).

Selo Verde

A atividade da Prefeitura de São Paulo ainda foi certificada com o Selo Verde pelo Instituto Chico Mendes , por não provocar contaminação ambiental, pois todo o processo ocorre em câmara fechada e fria. Trata-se do Programa de Certificação pelo Compromisso com a Responsabilidade Socioambiental (PROCERT), concedida a instituições que buscam a sustentabilidade em todos os seus negócios e que comprovam aos seus parceiros que aplicam nas suas ações, gestão ou produtos, soluções que englobam o meio ambiental, social e econômico. Desta forma a população de São Paulo ganha duas vezes: pela qualidade do serviço prestado e pela questão ambiental, pois tanto a Prefeitura quanto as concessionárias deixam de enviar para aterros sanitários boa parte dos resíduos de obras utilizados por estes órgãos.

Material asfáltico

Em suas atividades de recapeamento, a Prefeitura tem utilizado o RAP (Reclaimed Asphalt Pavement), produto resultante da fresagem de pavimentos asfálticos, reciclado para ser utilizado nas vias em serviços de conservação e manutenção da malha viária da capital – a economia circular. O reaproveitamento do asfalto está usado nas ruas onde é necessário o reparo estrutural.