Reprodução/Twitter (@MSF_Sea) 29.6.2022 ONU afirma que pelo menos 22 imigrantes morreram em naufrágio





Pelo menos 22 migrantes, todos provenientes do Mali, morreram, nesta terça-feira (5), em um naufrágio na costa da Líbia, anunciou a Organização das Nações Unidas (ONU).

A informação foi confirmada com base nas declarações de sobreviventes, que falaram de mortos afogados e por desidratação.





Segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM), entidade que faz parte da ONU, a embarcação de borracha permaneceu à deriva no mar por 9 dias, até a Guarda Costeira da Líbia conseguir resgatar os 61 sobreviventes e levá-los de volta ao continente.

A rota migratória do Mediterrâneo Central, entre Líbia e Tunísia, no norte da África, e Itália e Malta, no sul da Europa, é considerada a mais mortal do mundo pela OIM e vem registrando um aumento nas travessias.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.