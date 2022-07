Reprodução - 05/07/2022 Jair Bolsonaro e o ministro da Justiça Anderson Torres

O ministro da Justiça Anderson Torres anunciou, na tarde desta terça-feira (05), que testou positivo para a Covid-19. Em seu perfil no Twitter, ele disse que não tem sintomas e que se sente bem. Pela manhã, ele esteve com o presidente Jair Bolsonaro (PL) em reunião ministerial .

"Informo que testei positivo para COVID, e que estou bem, totalmente assintomático. #VamosEmFrente", publicou Torres.

Mais cedo, ele esteve com Bolsonaro e outros ministros do governo em reunião ministerial, que serviu para o presidente cobrar alinhamento de sua equipe e evitar ruídos durante a corrida pela reeleição. O encontro durou cerca de quatro horas e também foi discutido como divulgar ações do governo neste período, sem ferir a legislação eleitoral.

Entre os presentes no encontro, além de Torres e Bolsonaro, estiveram os 10 ministros que assumiram seu posto no fim de março, além do ex-ministro Walter Braga Netto e do ex-secretário Fabio Wajngarten, que atuam na campanha do presidente.

