Prefeito de Sloviansk pede para civis fugirem após ataque russo

O prefeito de Sloviansk, Vadim Lyakh, fez um apelo nesta terça-feira (5) para os moradores fugirem da cidade no sudeste da Ucrânia após as tropas russas intensificarem os bombardeios na região.

"É importante evacuar o maior número possível de pessoas", disse Lyakh em entrevista à Reuters, segundo o "The Guardian".

De acordo com o prefeito, "144 pessoas, incluindo 20 crianças, fugiram hoje" de Sloviansk, um dos principais centros populacionais de Donetsk ainda sob controle da Ucrânia.

Hoje, um bombardeio russo atingiu um mercado local e deixou pelo menos dois mortos e sete feridos. No último domingo, seis civis já haviam sido mortos e 15 ficaram feridos em outro ataque das tropas de Moscou.





Segundo Lyakh, Sloviansk está sob fogo pesado do Exército russo há dias. "Bombardeio maciço da cidade. No centro, no norte. Todos nos abrigos antiaéreos", escreveu ele no Facebook, acusando a Rússia de usar munições proibidas por tratador internacionais.

Após a queda de Lysychansk no domingo, as forças russas avançaram para oeste e dirigiram-se para esta cidade de cerca de 100 mil habitantes antes da guerra.

