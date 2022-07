Reprodução/Al Jazeera 5.7.2022 Serguei Shoigu, ministro da Defesa da Rússia

Nesta terça-feira (5), o ministro da Defesa russo, Serguei Choigu, disse que algumas das armas fornecidas por países ocidentais à Ucrânia acabaram no mercado clandestino ou em países do Oriente Médio, sem apresentar evidências.

Os países ocidentais enviaram tanques, peças de artilharia e outros equipamentos militares à Ucrânia para lidar com a invasão militar russa, que completou 4 meses na última semana. Segundo Choigu, o fornecimento soma mais de 28 mil toneladas de armas e tem por objetivo "prolongar o conflito".

Depois de enfrentar forte resistência no norte da Ucrânia e nos arredores de Kiev, a Rússia concentrou suas forças no leste, onde obteve várias vitórias nos últimos dias.

